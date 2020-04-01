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Politika

Erdoğan, Putin ile Suriye ve koronavirüsü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ali Cura   | 01.04.2020
Erdoğan, Putin ile Suriye ve koronavirüsü görüştü

Moskova

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Putin, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı ve enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi. 

Görüşmede, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının ülkelerine dönebilmesi konusunda iş birliği konusu ele alındı.

İki lider görüşmede, İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Libya meselesini de görüşen Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini ele aldı.

İki lider, farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda da mutabık kaldı.

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