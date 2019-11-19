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Politika

Erdoğan ile Bahçeli Meclis'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kubilay Çelik   | 19.11.2019
Erdoğan ile Bahçeli Meclis'te bir araya geldi

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

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