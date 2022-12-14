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Politika

Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi, yerel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi.

Ferdi Türkten   | 14.12.2022
Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkmenistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, serginin düzenlendiği alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Oğulgerek Berdimuhamedova ile geldi.

Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler takılar, dokuma kilim ve halılar ile Türkmen sanatçılar tarafından yapılmış resimlerin bulunduğu sergi alanını gezdi.

Ürünleri inceleyen lider eşlerine, sergide yer alan eserler hakkında bilgi verildi, şal hediye edildi.

Türkmen kına gecesi ve Türkmen düğününün canlandırıldığı gösteriyi izleyen Emine Erdoğan ile Aliyeva ve Berdimuhamedova, daha sonra keçe-kilim dokuma atölyesini ziyaret etti. Emine Erdoğan ile Oğulgerek Berdimuhamedova, bir dokuma tezgahının başına geçerek tezgahtaki kilime ilmek attı.

Lider eşleri, daha sonra yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi. ​​​​​​​

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