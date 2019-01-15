Fotoğraf: AA/Serhat Çağdaş

İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki ziyarette konuşan İmamoğlu, İstanbul'un dünya çapında markaları olduğunu belirterek, en öne çıkan markaların da 3 kulüp olduğunu belirterek, "Beşiktaş kulübümüzü ziyaret etmiştik. Bugün de Galatasaray kulübümüzü ziyaret ettik." dedi.

İmamoğlu, "Değerli başkan ve yöneticileriyle özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir? 114 yıllık kulübün hem bugünü hem de yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra Galatasaray Kulübünün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları, ortak neler üretebiliriz noktasında fikirlerimizi paylaştık. Kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık." şeklinde konuştu.

Kulüpleri İstanbul'da sporun gelişimine ve herkesin her yaşta spor yapabilmesini motive edici bir unsur olarak gördüklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu motivasyonu en üst seviyede sağlamak için sadece tesisleşme yetmiyor. İşin başka paradigmaları var. Tümüyle bu alanlara beraber eğileceğimizi anlattık. İnanılmaz çok değerli işler çıkacağını şimdiden görüyorum. Kent kulüp ilişkisi açısından bu şehrin bence sanal büyütülmeye dönük bir takım kavramlar üretmeye ihtiyacı yok, zaten mevcut çok değerli kulüpleri var. Onur duyduk. Galatasaray'a binlerce sporcusu ve milyonlarca taraftarıyla tüm spor alanlarında yapacağı mücadelede başarılar diliyorum."

Mustafa Cengiz de "Sportif anlamda biz siyasette asla olamayız. Sportif anlamda sayın başkanla düşüncelerimizi paylaştık. Özellikle büyük kentlerde, İstanbul'daki bir spor kulübü olarak İstanbul kentinde spor kulüplerine doğrudan ve daha çok katkı vermesini temsil anlamında diliyoruz. Biz sadece spor kulübü değiliz." ifadelerini kullandı.

Cengiz, İmamoğlu'na başarı dileklerini de iletti.

Muhabir: Berk Özkan