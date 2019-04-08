Ekrem İmamoğlu: Her oy değerlidir
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Şu anda 15 binin biraz üzerinde bir fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır' sözünü hatırlatıyorum." dedi.
İstanbul
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile beraber CHP'nin Belediye Başkanlığını kazandığı Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik eden İmamoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksel'in siyasetin nasıl yapılacağına dair yürekli kararlar alan, aynı zamanda danışan, konuşan, paylaşan, ders alan bir kişi olduğunu söyledi.
Yüksel'e başarılar dileyen İmamoğlu, "İnşallah Kartal'da çok değerli hizmetler yapacak. Zaten bir deneyimle buraya gelmiş olması, belediyeciliğin içinden gelerek 5 yıl hizmet ettikten sonra, süreci yönetici olarak taşıyor olması çok kıymetli. Bu bir sağlıklı yol haritası. Deneyimlerimizi paylaşacağız, birbirimizi güçlendireceğiz. İnşallah Kartal'a işbirliği yaparak nasıl hizmet yapıldığının farkını da hissettireceğiz bu 5 yılda." diye konuştu.
Adalar Belediye Başkanı seçilen Erdem Gül'ü de tebrik eden İmamoğlu, "Adalar'a gideceğiz ama yüzerek değil. Vapurumuzla gideceğiz." dedi.
"15 bin oy, çok değerli oydur"
Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmeden önce açıklama yaptı seçime ilişkin. Özellikle de İstanbul seçimini konuştu. 'Neredeyse tamamı usulsüz' değerlendirmesi var. Bir de sizin için '13 bin oyla başkanlığını ilan edemez' cümlesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamalarını?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
"Ben artık bazı açıklamaları takip bile etmiyorum. Üzülerek takip etmektense, takip etmemek daha iyi. Ama madem hatırlattınız, söyleyeyim; şu anda 15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır, herkes takdir eder' sözünü hatırlatıyorum. Bence deneyimli bir siyasetçinin güzel bir sözü. Bir başka yönü de şu madem bu sayıyı bu kadar yetersiz gören cümleleri kurabiliyorlar niçin o zaman 3 bin oyla ilk gece saat 22.00'de kutlama yaptılar ve sonra yanıldıklarını anladılar. Bunu da sorgulasınlar bari."
"Biz 16 milyon oyla havalanıyoruz"
Bir oyun bile önemli olduğunu, bir oyla da seçim kazanılabileceğini dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de şu anda bile örnekleri var. Hatta buna dönük itirazlar olmasına rağmen, itirazları kabul etmeyip mazbatası verilen iller, ilçeler var. O bakımdan her oy değerlidir. Biz de bu seçimde en başta verdiğimiz sözün gereği, 'bir oya bile sıkıntı getirtmeyeceğiz' demiştik. Ne mutlu bize ki İstanbullunun bir oyuna bile sıkıntı getirtmeyecek tedbirler aldık.
Ben her zaman söyledim; 12 seçim yönetmiş bir siyasi deneyimim var kendi sahamda. Bunu İstanbul'a, bütün arkadaşlarımla, örgütümüzle, gönüllülerimizle, halkımızla yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki bu deneyimle bu sahip çıkma karakterimizle sürecin her anında var olmuşuz. Aksi takdirde olacakları tahmin bile etmek istemiyorum. Zira o gece en başta devletin ajansı olmak üzere nasıl bir oyun kurgulandığını bize hissettirdiler. Ama fazla buna fırsat vermedik. belki havaları bir saat falan sürdü. Onun dışında 3 bin oyla havalandıklarını gördük. Ama biz 15 bin oyla havalanmıyoruz, 16 milyon oyla havalanıyoruz. 16 milyon insanın oyuyla havalanıyoruz. Çünkü 16 milyon insanla kazandık, 16 milyon insanla yöneteceğiz."
"Sandıkta oya sahip çıkacağız dedik ve çıktık"
İmamoğlu, Cumhurbaşkanının "örgütlü bir suç" olduğu yönünde değerlendirme yaptığının hatırlatılması üzerine, "Örgütlü suç tarifini bilemem ama örgütlü çalışmayı bilirim ama. Biz partimizin üyelerine örgüt deriz. Örgütlü çalışmayı iyi biliriz." dedi.
Şu anda bile binlerce insanın çuvalların başında beklediğini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Yine örgütlü bir biçimde bekliyorlar. En ufak bir sıkıntı gelmemesi adına bekliyorlar. Bir oya sıkıntı çıkmaması adına bekliyorlar. Hepsine minnettarım. Onlar bu sürecin, demokrasi sürecinin kahramanları. Bu bakıdan biz bunu biliyoruz ama başka bir örgütlülükten sandık kurulu başkanları vs. bunu biz bilmeyiz. Devletin bunu nasıl atadığı belli. Kaymakamları var, ilçe seçim kurulları var. Bunu araştırsınlar. Kaymakamı kim atamış, kaymakam kimi atamış o bizim işimiz değil. Biz söz verdik, sandıkta oya sahip çıkacağız dedik ve çıktık. Sandıkta sahip çıktıktan sonra süreçte çıktık. Bugün gelinen noktada demokrasiye sahip çıkmanın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Onu da sonuna kadar sağlayacağız. Bu çalışmamız Türkiye'ye örnek olmuştur. Türkiye'yi ferahlatmıştır. 'Evet ya oluyor, sahip çıkınca oluyormuş' dedirttik. Seçimle ilgili bu kadar kaygı duydukları süreç yani sadece İstanbul'da mı ? Kazandıkları hiçbir şehirde böyle bir kaygıları yok mu acaba diye bir de kendilerine sorsunlar."
Ekrem İmamoğlu, Kartal'da vatandaşlara hitap etti
İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.
Emeği geçen CHP'lilere, İYİ Parti'ye, bütün siyasi parti temsilcilerine, süreci yönettikten sonra katkı sunan İstanbul gönüllülerine vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ve CHP'nin iyi kurgulanan sistemiyle seçim süreci takip ettiklerini söyledi.
YSK'nın 24 bin oyla kendisinin kazandığını sayfasında göstermesinin ardından maddi hataların düzeltilmesiyle farkın 21 binlere indiğini belirten İmamoğlu, 4 bin oyun kendi partisine, yaklaşık 11 bin oyun da AK Parti'ye maddi hataların düzeltilmesiyle yazıldığını dile getirdi.
İmamoğlu, sonrasında da geçersiz oyların sayımına geçildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Şu anda yüzde 95'lere kadar bitti. 15 bin 500 civarında bir fark var. Neymiş efendim, 15 bin oyla kazanılan, bu küçük fark dedikleri seçimi şaibeli olarak tanımlamaya çalışıyorlar, başvuru yapıyorlar. 3 bin oyla kazandığınızı topluma açıklamaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum hallerinize. Size siyasi deneyimi yüksek olan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sözünü hatırlatayım. Bir oyla bile seçim kazanılır. 15 bin oyu küçümseyenler 16 milyon insanın iradesini küçümsüyorlar. 15 bin oyu küçümseyenler AK Partili hemşehrilerimin de oylarını küçümsüyorlar. Bence AK Partili dostlarımın da ruhunu incitiyorlar, kalplerini kırıyorlar."
"İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum"
İmamoğlu, "Ben Ekrem İmamoğlu olarak, kollarımı açtım, tüm maneviyatınızla, tüm ahlakınızla, tüm değerlerinizle sizi kucaklamaya hazır olduğumu bütün AK Partili hemşehrilerime duyuruyorum." dedi.
Seçim çalışması sırasında yaptığı konuşmalarda insan ayırt etmeyeceğini söylediğini dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Hatta benim partime üye olan insanlara söyledim, bana sakın kızmayın, hatta gurur duyun. Onlar da beni alkışladılar. Ben, herkesi kucaklamaya geliyorum dedim. 31 Mart'ta kucaklama cümlesi yüreğimde yerleşmişti ama şu an var ya İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum. Barış için özgür düşünce için özgürlük için ahlak için vicdan için normalleşmek için Allah aşkına germeyin bu toplumu. Biz, kimilerinin aklından geçen bazı kötü düşüncelerden vallahi anlamayız. Sandıkta ne yapılırmış, ne yapılmazmış vallahi bilmeyiz. Oy atılan ve sayılan oylara bakarız. Aklı başka işlerde olan insanların aklına akıl, sır ermez. Benim aklımda hiç öyle bir şey olmadı, geçmedi. Ben bilmem hile hurda, vallahi anlamam."
"Aklından hileyi geçiren kişiler, her türlü manevrayı bulmak için çaba gösterir"
Kalecilik yaparken gol yediğinde hakem golü vermemişse, "gol yedim" diyen bir kalecilik yaptığını anlatan İmamoğlu, "Dürüstlük kadar güzel bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim; aklından hileyi, hurdayı geçiren kişiler, her türlü manevrayı bulmak için çaba gösterirler ama bu sefer, bu toplum bunu kabul etmeyecek. Şu anda ben burada İstanbul ittifakını görüyorum. Şu anda buraya gelen herkes İstanbul ittifakını yani siyasi anlayışı ne olursa olsun bu şehrin vicdanını, maneviyatını, tarihini, doğasını korumak isteyen, insanca yaşamak isteyen ve insanca yaşadığı bu kentte mutlu ve huzurlu olmak isteyen insanları görüyorum." ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, kimseyi sınıflandırmadıklarını belirterek, "Ne diyoruz burada CHP'li, İYİ Partili, AK Partili, Saadet Partili, HDP'li, MHP'li herkes var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.