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Politika

DSP seçim kanununa ilişkin önerilerini CHP'ye sundu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu"na ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı sundu.

Burcu Çalık Göçümlü,Barış Gündoğan   | 30.06.2020
DSP seçim kanununa ilişkin önerilerini CHP'ye sundu

Ankara

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Önder Aksakal, "Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçim Kanunları ile Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunları" hakkındaki değişiklik önerilerini içeren çalışmayı sunmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile seçimlere katılma yeterliliğindeki siyasi partilerin genel başkanları ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan randevu talep etti.

Bu kapsamda CHP'yi ziyaret eden Aksakal, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu"na ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı sundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aksakal, demokrasinin gereği olan siyasi partilerin eşit ve hakkaniyetli bir şekilde yapılan seçimler sonucunda oluşacak parlamentonun Türkiye'ye daha iyi hizmet edeceğini ifade etti.

CHP TBMM Grubu'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı TBMM’deki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, DSP Genel Başkanı Aksakal'ın, Siyasi Partiler Kanunu ile seçim kanunlarına ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı paylaştığı ifade edildi.

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