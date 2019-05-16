DP İstanbul seçimine katılmayacak
DP Genel Başkanı Uysal, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını bildirdi.
Ankara
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını açıkladı.
Uysal, sosyal medya hesabından, "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan, adeta '2. tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.