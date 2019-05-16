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Politika

DP İstanbul seçimine katılmayacak

DP Genel Başkanı Uysal, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını bildirdi.

Enes Kaplan   | 16.05.2019
DP İstanbul seçimine katılmayacak

Ankara

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını açıkladı.

Uysal, sosyal medya hesabından, "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan, adeta '2. tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız." paylaşımında bulundu.

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