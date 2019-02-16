Doğu'daki siyasilerden eski HDP'li vekile tepki

VAN/BİTLİS - Mesut Varol - Şener Toktaş

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın açıklamalarının, HDP ile PKK'nın bağını alenileştirdiğini belirterek, "Güvendikleri PKK, devletimizin kararlı mücadelesi ile bitme noktasına gelmiştir. Bölge halkımız artık emperyalistlerin maşası haline gelen PKK'nın ve siyasal uzantısı HDP'nin gerçek yüzünü görmüştür. 31 Mart seçimlerinde halkımızı aidiyet duygusu üzerinden sömüren bu kan emicilere gerekli ders verilecektir. Bölgemizde oluşturdukları korku hegemonyaları da toplumumuzun farkındalığı sayesinde bitme noktasındadır." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp de HDP'li Yıldırım'ın açıklamalarını kınayarak, bu açıklamalar karşısında söyleyecek hiçbir şey kalmadığını kaydetti.

"Bu açıklamalar terörün son çırpınışlarıdır"

Güngöralp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar hala terör örgütü PKK'nın arkasına sığınıyorlar. Bunların görevi polisimizin kolunu ısırmak. Devlet, terörü bitirdi. Bu açıklamalar da terörün son çırpınışlarıdır. Artık PKK'nın arkasına saklanarak devletimizi, milletimizi tehdit etmeyi bıraksınlar. Milletin onlara verdiği oyun hakkını versinler. Bu nedenle de yapılan açıklamayı nefretle kınıyoruz."

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan da terör örgütüne destek verenlere karşı devletin bütün organlarının mücadele ettiğine işaret ederek, Yıldırım için de gerekli adımların atılması gerektiğini bildirdi.

Milletvekilliği yapmış bir kişinin terörü destekleyen açıklamalarının talihsizlik olduğunu vurgulayan İlhan, "Terörü destekleyen birçok milletvekili şuan yurt dışında yaşıyor. Hem devletten maaş alan hem de devletine ihanet eden bu kişilerin maaşları derhal durdurulmalı. Milletvekili sıfatını taşıyan Nadir Yıldırım çok talihsiz bir açıklama yapmıştır. Devleti ve milletimizi hedef alan bu açıklamaları kınıyoruz. Terörle mücadelenin bu kişileri de kapsayacak şekilde topyekun yürütülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hür Dava Partisi (Hüda Par) Van İl Başkanı Fevzi Doğan da yapılan açıklamanın tahlisiz olduğunu, herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Milleti ayrıştıran açıklamaların kabul edilemez olduğunu kaydeden Doğan ,"Bu sözler milletvekililiği yapmış birine hiç yakışmıyor. Bu sözlerin hiç kimseye bir yararı olacağını düşünmüyoruz. Mesele millet ve beraberliğimiz ise herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

"Bu memleket bu zihniyetten çok çekti"

Van'da faaliyet yürüten 54 dernek, vakıf ve sendikadan oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi Başkanı Emrah Bozkaya da toplumun tüm dinamiklerinin milletin hassasiyetlerini göz önünde bulundurması gerektiğini bildirdi.

Bu topraklarda barışın her zaman egemen kılınması için herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğine değinen Bozkaya, "Herkes vatanını ve milletini bilmek zorunda. Ötekileştirmenin kimseye bir faydası yok. Bu memleket bu zihniyetten çok çekti. Artık bu yaklaşımların son bulmasını arzu ediyoruz. " diye konuştu.

"Vatan hainleri yargı önünde hesap verecek"

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman da HDP'li Yıldırım'ın haddini ve maksadını aşan tehdit içerikli açıklamalarını kınadı.

Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alabileceğini, tehditlerin kimseyi yıldırmayacağını belirten Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

" 'Bu silahı size çevirmesini iyi çok iyi biliriz, biz sizi tükürüğümüzle boğarız, biz sırtımızı terör örgütlerine dayadık' gibi küstahça sözler kullanan HDP'lilerin akıbeti ne olduysa, bu küstahça söylemde bulunan Nadir Yıldırım'ın da akıbeti aynı olacaktır. Bu vatan hainleri eninde sonunda Türk yargısı önünde hesap vereceklerdir. Bu vatan hainleri şunu hatırlatmak isteriz ki bizler dava şuuru içinde hareket eder, ölümü hak bilir ve asla fanilerden korkmayız. Bizler ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ölmeyi şeref sayarız. Devletimizin, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin azim ve kararlı mücadelesi sayesinde inşallah HDP'lilerin sırtlarını dayadığı PKK terör örgütü ve diğer örgütler yok olup gidecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır."

"Türkiye'de PKK diye bir örgüt kalmadı"

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına tepki gösterdi.

Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, Yıldırım'ın açıklamasını kınayarak, "PKK diye bir şey kalmadı, PKK bitmiş zaten. Şu anda devlet artık mağaralarda onları arıyor. Eski yüzlerini gördük. Eskiden cirit atıyorlardı, şu anda devlet mağaralarda onları arıyor. Nerede bir kokuları alınsa devlet tepelerine biniyor. Kaçacak delik arıyorlar ancak deliği bile bulamıyorlar." dedi.

Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak, yıllardır memlekette kan ve gözyaşının hüküm sürdüğünü, bundan nemalanan bir kesimin bulunduğunu belirtti.

İnsanların geçmişten ders çıkarıp geleceğe ona göre yön vermesi gerektiğini anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Bu da tamamen insanların kendi iradeleriyle olabilecek bir şey. Artık öyle bir çağdayız ki hiç kimse kör değil, birçok insan birçok şeye şahitlik ediyor. Bu kadar yaşanmışlık varken insanlar, aileler ve toplum bundan sıkıntı görmüşken, bu saatten sonra buna çok prim verileceğini zannetmiyorum. Bununla alakalı toplumumuz ve bölge insanı bu hassasiyetleri göz önünde bulundurur. İnsanların geleceği daha güzel imar etme yönünde ve çocuklarının daha huzurlu bir ortamda yetişebilmeleri için, bu ve buna benzer şeylere prim vermeyeceklerine kanaat ediyoruz. Bu yönde de toplum kendi iradesini ortaya koyacaktır. Bu ve benzer söylemlerinde artık alanda bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Yapılan bu açıklamayı kınıyoruz."