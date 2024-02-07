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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Trablus'ta Dibeybe ile görüştüğü belirtildi.

Fidan ayrıca Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.

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