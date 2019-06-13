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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Nikolic ve BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü.

Muhammet İkbal Arslan   | 13.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Nikolic ve BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Çavuşoğlu, Nicolic'le görüşmesine ilişkin, "Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle samimi görüşme gerçekleştirdik. Bu dost ülkeyle ilişkiler her alanda gelişiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Pedersen'le yaptığı görüşmeye ilişkin ise "BM Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’le Suriye’deki son durumu ele aldık. İdlib gerginliği azaltma bölgesinin korunması ve siyasi sürecin ilerletilmesi temel hedeflerimizdir." paylaşımında bulundu.

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