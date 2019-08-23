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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi.

Mahmut Geldi   | 23.08.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'da

Beyrut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Necla Asakir ve diğer yetkililerce karşılandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili görüşmeler yapmak üzere dost Lübnan'dayız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililerle görüşmelerini Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başlatacak Çavuşoğlu, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile devam etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması planlanıyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlandığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Lübnan ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşacak.

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