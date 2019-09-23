Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, New York'ta bir araya geldi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York Peninsula Otel'de görüştü.
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteği yinelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.