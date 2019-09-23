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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, New York'ta bir araya geldi.

Dildar Baykan   | 23.09.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York Peninsula Otel'de görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteği yinelendi.

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