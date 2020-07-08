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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Zuhal Demirci   | 08.07.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yapacağı görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. 

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