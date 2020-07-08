Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yapacağı görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.