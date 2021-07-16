Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.
Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son telefon görüşmelerinde ele aldıkları hususların takibini yaptıklarını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 13 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.