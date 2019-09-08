Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cevad Zarif ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.