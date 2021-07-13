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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

Behlül Çetinkaya   | 13.07.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Şuşa Beyannamesiyle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Seyidov görüşmesine, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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