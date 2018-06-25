Demirtaş'ın oyları düştü

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 9,76 oy alan Selahattin Demirtaş'ın oy oranı, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 8'e geriledi.

ANKARA

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 9,76 oy alan Selahattin Demirtaş'ın oy oranı, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 8'e geriledi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, HDP yüzde 11 oy aldı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aldığı yüzde 9,76 oy oranının gerisinde kaldı. Demirtaş, partisinin oy oranının da gerisine düşerek 3 milyon 887 bin 399 oy ile yüzde 8 oranında kaldı.

HDP'nin 1 Kasım seçimlerinde birinci parti olarak çıktığı ve milletvekilliğinde "tulum" çıkardığı Hakkari, Şırnak'tan AK Parti de birer milletvekili çıkardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy kaybı batıda oy artışı

HDP'nin, 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranları Diyarbakır'da yüzde 72'den yüzde 65,4'e, Van'da yüzde 65'ten yüzde 59,16'ya, Batman'da yüzde 68'den yüzde 62,52'ye, Siirt'te yüzde 58'den yüzde 51,42'ye, Mardin'de yüzde 68'den yüzde 59,46'ya, Tunceli'de yüzde 55'ten yüzde 50,88'e, Kars'ta yüzde 34'ten yüzde 29,95'e, Hakkari'de yüzde 83'ten yüzde 69,74'e, Şırnak'ta yüzde 85'ten yüzde 70,45'e, Ağrı'da yüzde 68'den yüzde 62,29'a, Iğdır'da yüzde 52'den yüzde 43,46'ya, Muş'ta yüzde 61,80'den yüzde 48,78'e, Bingöl'de yüzde 29,45'ten yüzde 26'ya düştü.

İstanbul'da 1 Kasım seçimlerinde yüzde 10 olan HDP'nin oyu yüzde 12,5'e, İzmir'de yüzde 8,64'ten yüzde 11,3'e, Ankara'da yüzde 4'ten yüzde 6'ya, Bursa'da yüzde 4'ten yüzde 5,4'e, Eskişehir'de yüzde 2'den yüzde 4'e yükseldi.

Milletvekili sayısı düşen iller

HDP'nin batı illerinde milletvekili sayısı artarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise bazı illerde milletvekili sayısı azaldı veya milletvekili çıkaramadı. Adıyaman'da 1 milletvekili bulunan HDP, bu seçimde milletvekili çıkaramazken, Bitlis'te 2 olan milletvekili sayısı 1'e, Hakkari'de 3'ten 2'ye, Şırnak 4'ten 3'e, Van ise 6'dan 5'e düştü.

HDP, 1 Kasım seçimine göre 59 olan milletvekili sayısını 66'ya, İstanbul'da 7 olan milletvekili sayısını ise 12'ye yükseltti.

Doğu'da dengeler değişti

MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı.

AK Parti, "HDP'nin kalesi" olarak anılan Hakkari ve Şırnak'tan birer milletvekili çıkardı.

Seçmen, sözde "öz yönetim" ilanlarına sandıkta yanıt verdi

HDP ve bileşenleri tarafından Diyarbakır ve Şırnak başta olmak üzere birçok merkezde ilan edilen ve güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasakları ile müdahale ettiği sözde "öz yönetimler" sandıkta tepki ile karşılandı. "Öz yönetim" ilan edilen birçok merkezde HDP ciddi oy kaybı yaşadı. Kazılan çukurlar nedeniyle 5 defa sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'nin oyları yüzde 75,71'den, yüzde 65'e düştü.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1 Kasım'da yüzde 84 oy alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde ise yüzde 78 oranını yakaladı. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sözde "öz yönetim" ilanından sonra 1 Kasım seçimlerinde yüzde 87,89 oranına ulaşan HDP, 24 Haziran seçimlerinde ise oylarında düşüş yaşayarak yüzde 79 oy aldı.

Muş'un Varto ilçesinde HDP'nin oyları yüzde 91'den 65'e düştü.

Kayyum atanan belediyelerde HDP'nin oy kaybı

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde de HDP'nin oyunda düşüş yaşanması dikkati çekti.

Diyarbakır'da 1 Kasım seçimlerinde yüzde 72 olan HDP'nin oyu yüzde 65'e, Batman'da yüzde 68,15'ten yüzde 62'ye, Hakkari'de yüzde 83,71'den yüzde 69,58'e, Mardin'de yüzde 68,36'dan 59,27'ye, Siirt'te yüzde 58,28'den 51,48'e, Şırnak'ta yüzde 85,53'ten yüzde 70'e, Van'da ise yüzde 65,53'ten yüzde 59'a düştü.

Muhabir: Alper Atalay