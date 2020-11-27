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Politika

Davutoğlu'na siyasilerden 'geçmiş olsun' telefonu

Bazı siyasi parti genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldız Aktaş   | 27.11.2020
Davutoğlu'na siyasilerden 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Davutoğlu, sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi alıp "geçmiş olsun" dileklerini paylaşan liderlere, nezaketleri için teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Davutoğlu'nun sağlık durumunu yakından takip etti. Davutoğlu'nu telefonla arayan Koca, "geçmiş olsun" mesajını iletti. Davutoğlu da yakın ilgisi için Koca'ya teşekkür etti.

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