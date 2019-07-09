'Darbeye karşı birliktelik ruhu hala ayakta'
CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan, "Cumhuriyet ve demokrasi değerleri konusunda aynı noktadayız. Darbeye karşı birliktelik ruhu devam ediyor. O ruh hala ayakta." dedi.
TBMM
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, cumhuriyet ve demokrasi değerleri konusunda aynı noktada olduklarını belirterek, "Darbeye karşı birliktelik ruhu devam ediyor. O ruh hala ayakta." dedi.
Bayraktutan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
O gece TBMM'ye gelen ilk milletvekilleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktutan, 100'ün üzerinde milletvekillinin parlamentoya gelerek darbe girişimine karşı durduğunu hatırlattı.
Bayraktutan, siyaseten rakip olsa da partilerin ortak paydasının demokrasi olduğuna işaret ederek, "O gece çok önemli bir direnç gösterildi. Siyasi parti temsilcileri o gece kimliklerini bir kenara bıraktılar ve demokrasi kriterlerinde ortak noktada olduklarını ifade ettiler. Bu durum, darbecilerde müthiş bir moral bozukluğuna neden oldu. Bombalama, parlamento açık olduğu için yapıldı. Meclis kapalı olsa olmazdı. Milletvekillerini izliyorlardı ve bu konuşmaların Türk milleti üzerindeki etkisini görünce saldırdılar." şeklinde konuştu.
"Bin yıl düşünsem parlamentonun bombalanacağı aklıma gelmezdi." diyen Bayraktutan, saldırı olacağını bilse de Meclis'e gelmekten vazgeçmeyeceğini dile getirdi.
CHP'li Bayraktutan, o gece yaşananların her zaman anımsanacağını anlatarak "Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. 15 Temmuz gecesi Meclis'teki duruşumuz, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en büyük onurdur." ifadesini kullandı.
Demokratik yollardan AK Parti'yi iktidardan indirmenin en büyük hedefleri olduğunu anlatan Bayraktutan, şöyle devam etti:
"Ama silah zoruyla siyasal iktidarı oradan indirmeye kalkışanlar karşısında hiç tereddüt etmeden aynı yerde olurum. Cumhuriyet ve demokrasi değerleri konusunda aynı noktadayız. Darbeye karşı birliktelik ruhu devam ediyor, yine ayaktadır. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Meclis özel gündemle toplanacak, bizlere de ulaşıldı. Şehitlikleri de bizzat ziyaret edeceğim."
Uğur Bayraktutan, 15 Temmuz'a ilişkin davalara müdahil olduğunu da bildirerek, "Bir ülkeye asker postalıyla demokrasi geldiğine ilişkin bir örnek yoktur. Türkiye'nin eksiklikleri ve yanlışları vardır ama seçimle gelen seçimle gitmelidir." dedi.
"Devlet hukukla yaşar"
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olduğuna yönelik haberi alır almaz Meclis'e geldiğini anlattı.
Parlamentoya girişi sırasında ilk bombanın atıldığını dile getiren Tanal, Meclis'e giren tüm milletvekillerine daha fazla cesaret geldiğini vurguladı.
"CHP milletvekilleri o gece parlamentoya cesaret verenler oldu." diyen Tanal, darbecilerin Meclisi hedefe alarak bombalar atmaya başladığını anımsattı.
O gece büyük bir özveriyle darbe girişiminin yok edildiğine dikkati çeken Tanal, darbelerin panzehrinin demokrasi, hukuk devleti ve liyakat olduğunun altını çizdi.
Mahmut Tanal, şöyle konuştu:
"Darbeler, toplumların ötekileştirildiği; dayanışma ruhunun olmadığı; hukuk devletinin, demokrasinin bulunmadığı devletlerde görülüyor. Rehberimiz demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler ve liyakat olmalı. Cemaat hukuku uygulanmamalı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındakiler liyakate göre işe alınmış olsaydı, bu darbeciler nasıl bir araya gelip bu girişimde bulunabilirlerdi? Örgütlenemezlerdi. Bu tür olayların Türkiye'de tekrar yaşanmasını istemiyorsak, demokrasi, hukuk devleti ve liyakati esas almalıyız. Liyakati esas alarak, partizanca davranmayı bırakmalıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.