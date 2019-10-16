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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Aynur Ekiz   | 16.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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