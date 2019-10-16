Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.