Dolar
39.18
Euro
44.84
Altın
3,376.84
ETH/USDT
2,528.50
BTC/USDT
104,102.00
BIST 100
9,010.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna heyetinin sözcüsü, Çırağan Sarayı’nda barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İstanbul’da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış müzakereleri sona erdi. Çırağan Sarayı’ndan yayındayız.
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.32'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 1,5 saat sürdü. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
02.06.2025

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz milletimizin ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı kabul etti
İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi
Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında birçok başarıya imza attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Kur'an-ı Kerim, Preza Kalesi Camisi'nde muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Kur'an-ı Kerim, Preza Kalesi Camisi'nde muhafaza ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet