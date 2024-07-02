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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Merve Yıldızalp  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

02.07.2024

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

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