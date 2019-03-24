Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjdeler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak yatırımlarla ilgili müjdelerini açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakama göre 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da." dedi.
Erdoğan, "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız." ifadelerini kullandı.
"Yassıada'nın açılışını seçimden sonra yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını söyledi.
Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar (İstanbul'da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır." dedi.
Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Biyoteknoloji Vadisi ile 20 bin kişiye istihdam
Erdoğan, yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni de kurduklarını belirterek, 3,5 katrilyon lira maliyetle de Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduklarını kaydederek,
"(Biyoteknoloji Vadisi) Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracaklarını söyledi.
Erdoğan, Eyüpsultan Göktürk'te de tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kurulacağını belirtti.
"İstanbul'a 900 trilyon liralık yatırımla film platosu kuracağız"
"Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
"Şehrin her köşesinde 955 kreş açacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacaklarını söyleyerek, "İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız" dedi.
Erdoğan, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacaklarını kaydetti.
Dövizde yaşanan hareketlilik
Erdoğan, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz." diyerek, "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.