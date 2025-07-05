Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, yangına müdahale süresi açısından ortalama 11 dakikayla dünya çapında öne çıkıyor
Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Azerbaycan gerilimine dair açıklamaları iki ülkenin basınında geniş yer buldu
Kars'ta sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü
Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca çarpıp hasar verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur'u kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet