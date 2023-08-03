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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington DC’de "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genelkurmay Personel Başkanı Tümgeneral Orhan Gürdal tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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