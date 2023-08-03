Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
Ankara
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
- Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
- Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genelkurmay Personel Başkanı Tümgeneral Orhan Gürdal tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
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