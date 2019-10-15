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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

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