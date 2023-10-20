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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

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