Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını tamamlamasının ardından bu ülkeden ayrıldı.

anasayfa > politika 10.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

BAKÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladıktan sonra "TUR" uçağıyla TSİ 16.40' ta Bakü'den ayrıldı.

Erdoğan'ı, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı’ndan, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bakü'den ayrıldı.

Muhabir: Aynur Ekiz

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