Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

BAKÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladıktan sonra "TUR" uçağıyla TSİ 16.40' ta Bakü'den ayrıldı.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/TJJdoBiIwt— AA Canlı (@AACanli) July 10, 2018
Erdoğan'ı, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı’ndan, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bakü'den ayrıldı.
Muhabir: Aynur Ekiz