Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninin ardından Tiran'a geçti.
Erdoğan ve Rama, Başbakanlık binasında baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.
Heyetler arası görüşme sonrasında Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.