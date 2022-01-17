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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 17.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninin ardından Tiran'a geçti.

Erdoğan ve Rama, Başbakanlık binasında baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

Heyetler arası görüşme sonrasında Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

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