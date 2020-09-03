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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Ferdi Türkten   | 03.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk AİHM Başkanı olan Spano'yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.

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