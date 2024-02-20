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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Shaheen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i kabul etti.

Mümin Altaş  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Shaheen'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

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