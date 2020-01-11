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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti.

Berk Özkan,Elif Küçük   | 11.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Öte yandan, Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

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