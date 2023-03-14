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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıp fakültelerinde doktorlar yetiştiren akademisyenler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Mehmet Tosun  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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