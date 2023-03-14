Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıp fakültelerinde doktorlar yetiştiren akademisyenler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ElruqIMLAk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 14, 2023