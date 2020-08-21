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Politika

CHP'li Torun: Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir." dedi.

Barış Gündoğan   | 21.08.2020
CHP'li Torun: Haliç'te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu değil

Ankara

Torun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin belediye başkanları toplantısında İstanbul'un çöp sorunu olduğunu, Haliç'in CHP döneminde kirlendiğini, hizmet kalitesi ve sayısının düştüğünü söylediğini hatırlattı. 

Bu açıklamaların gündem değiştirmeye yönelik olduğunu ileri süren Torun, Ekrem İmamoğlu'nun dünkü açıklamalara gerekli cevabı verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haliç’in masmavi görüntüsü bugün İBB sözcüsü tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haliç’te iddia edildiği gibi bir kirlilik söz konusu olmayıp, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi çevre ve doğaya karşı ilgisizlikle suçlamak kimsenin haddi de değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB yönetiminde AK Partili başkan varken "Siz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum." dediğini hatırlatan Torun, "İstanbul'a ihaneti CHP değil, 25 yıl yönetmiş AKP etmiştir." iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerde işten çıkarmalar olduğu yönündeki açıklamasına da işaret eden Torun, işini layıkıyla yapan hiçbir personelin işten çıkarılmadığını ve çıkarılmayacağını bildirdi. Torun, şunları kaydetti:

"Ancak devraldığımız belediyelerdeki kadrolar o kadar şişirilmiş, bankamatik personel o kadar arttırılmıştır ki belediyeyi işler hale getirmek adına, kamu personeli olduğunu unutmuş partizanlar, hiç işe gelmeden maaş alanlar ya da bir tanıdığı vasıtasıyla hak etmediği bir pozisyonda çalışanların oluşturduğu kambur belediyenin sırtından temizlenmiştir.

Cumhurbaşkanının kendisi İBB belediye başkanı olduğu dönemde SUSER’i kapatıp, İSTON’dan yaptığı işçi tasfiyelerini de hatırlatırız. Erdoğan'a İBB Başkanlığı döneminde bölünen belediyelerden gelen 700 geçici işçi olmak üzere 2 binden fazla personelin belediye ile ilişkisini keserken sarf ettiği sözleri de hatırlatmak isteriz."



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