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Politika

CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediye başkan adaylığı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Saruhan'ın adaylığı Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Durmuş Genç  | 26.02.2019
CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediye başkan adaylığı reddedildi

Muğla

Muğla Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti.

Karar, ilgililere tebliğ edildi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, AA muhabirine, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nin kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz." dedi.

Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.

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