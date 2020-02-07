CHP'li Özel, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki suç duyurusunu değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'li milletvekillerinin İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Şimdi AKP için bir suç duyurusuyla ayıp örtme, kendi kusurunu gizleme değil özeleştiri yapma, özür dileme zamanıdır." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'li milletvekillerinin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin değerlendidrmelerde bulundu.
Toplantı öncesi arkasında yer alan panoya koli bantlarıyla aktaracağı konuya ilişkin belgeleri yapıştıran Özel, Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik iddialarına" aradan 10 gün geçtikten sonra suç duyurusunda bulunulacak olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
Başbuğ'un iddiasında yer alan kanun tasarısındaki önergede imzası olanlardan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın "İmzamın arkasındayım.", Elitaş'ın ise "CHP'nin haberi olmaması mümkün değil." şeklinde açıklama yaptığını belirten Özel, tasarının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin video kayıtlarını izlediğini, arşivleri incelediğini ve o dönemki CHP'li yöneticilerin her biriyle görüşerek olayın detaylarını öğrendiğini anlattı.
Özel, kanun tasarısının AB'ye uyum kapsamında bir değişiklik olarak lanse edildiğini ifade ederek, bu değişikliğin her aşamasına yönelik haberlerin, daha sonradan FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Cihan Haber Ajansı tarafından dakika dakika servis edildiğine işaret etti. Özel, "FETÖ'nün bu işi santim santim planladığı ve dakika dakika kurguladığı ortada." diye konuştu.
Tasarının o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün bakanların imzasıyla sunulduğunu dile getiren Özel, iktidar partisinin CHP'yi bu tasarıya ilişkin "AB'ye uyum kapsamında bir değişiklik" olarak bilgilendirdiğini söyledi. Özel, şöyle devam etti:
"Getirilen yasa tasarısıyla 'Örgüt faaliyeti, uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' ekleniyor. CHP buna ne diyecek? 'Evet' diyecek tabii. Destek bu. 'Görüştük, destek verdi.' diyorlar ya ellerindeki propaganda gücüyle yalanı öyle bir doğru gibi anlatıyorlar ki..."
"Bütün AB uyum yasalarına 'evet' oyu vermişiz"
Özgür Özel, Meclis'te söz konusu yasa tasarısıyla getirilen maddeye "iz madde" denildiğine, bu şekilde Genel Kurula gelen kanun maddesinin müdahaleye açık olduğuna dikkati çekerek, "AB uyum yasası diye kanun üzerinde Şükrü Elekdağ konuşuyor. Bu kanunun maddelerine geçilirken, maddeleri oylanırken CHP'nin tümüne 'evet' oyu verdiğini kimsenin inkar etmediği bir gerçek. Biz bütün AB uyum yasalarına 'evet' oyu vermişiz." şeklinde konuştu.
Özel, Meclis kayıtlarından da görülebileceği gibi söz konusu düzenlemeye CHP'nin bir desteği olmadığını, partisinin Anayasa Mahkemesine iptal davası açtığını ve düzenlemenin iptal edildiğini anlattı. Özgür Özel, "AK Parti daha sonra bu değişikliği Anayasa değişikliğine koyar. Bu değişikliğe de CHP 'hayır, AK Parti 'evet' oyu verir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.