CHP'li kadınlardan yeni üye atağı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 1 Ekim 2020'de başlattığı kampanya kapsamında 10 bin yeni kadın üyeyi partiye kazandırdı.
Ankara
AA muhabirinin, Kadın Kolları Genel Başkanlığının faaliyet raporundan derlediği bilgiye göre, parti kadın kollarının örgütlenmedikleri hiçbir il ve ilçe kalmaması için çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, sorumlu oldukları illerde, il kadın kolları başkanları ve il başkanları ile aktif ve dinamik bir kadın örgütlemesi oluşturmak için çalışma yaptıkları, tüm illerde ve 170 ilçede ise kadın kolları örgütlenmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Kadın kollarının kurulduğu yerlerden 133'ünün ise parti tarihinde ilk kez kadın kollarının kurulduğu ilçeler olduğu vurgulandı.
Kadın kolları, "hedef bazlı performans sistemiyle" partinin üye sayısının artması için de çalışma başlattı. Bu kapsamda il kadın kolları 1 Ekim 2020'den bu yana aylık hedefler belirleyerek yeni üye kayıtları yapmaya başladı. Bu çalışmayla ekim ayından bu yana CHP'ye 10 bin yeni kadın üye kazandırıldı.
Kadın kollarının kurumsal yapısının kuvvetlendirilmesi, kadın kollarının çalışma heves ve azimlerini arttırmak, ayrıca dil ve görüş birliği sağlamak için eğitim çalışmaları da başlatıldı.
- Üyelerin yüzde 33'ü kadın
CHP'nin 9 Şubat 2021 itibarıyla üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 266 bin 852 asıl üyesi bulunuyor. CHP üyelerinin önemli oranını yüzde 33,7 ile kadınlar oluşturuyor.
Buna göre partinin mevcut üyelerin 427 bin 127'sini kadınlar, 1991 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla 28 bin 481'ini de genç kadın üyeler oluşturuyor.
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