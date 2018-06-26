ANKARA

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerin parti başarısının iktidar olmakla ölçülebileceğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara katılmadığını söyledi.

Bu konuda dün yaptığı açıklamaları anımsatan Erol, "Genel Başkanın MYK toplantısından sonra seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalara asla katılmıyorum. Bu sonuçları asla kabul etmiyorum. Bu sonuçlar parti yönetimi için bir başarı değildir. Partinin başarılı olması seçim sonucunda iktidar olup olmamasına endekslidir. Başka bir partinin oy kaybı veya kendi oy kaybımızı gerekçelendirerek bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum." diye konuştu.

"Genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağım"

Elazığ ve Tunceli'de CHP'nin milletvekili yok iken milletvekili seçilmeyi başardığına işaret eden Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir partinin başarısı veya başarısızlığı iktidar olup olmamasıyla değerlendirilmelidir. 70 yıldır iktidar olamayan bir partinin oy kaybı ile ilgili iktidar partisinin oy kaybı üzerinden değerlendirme yapmasını doğru bulmuyorum. Artık dönem genel merkez koridorlarında unvanları koruyarak, CHP'nin her seçim sonrası bu mahkumiyeti, mağduriyeti ve bu seçim sonuçlarına mahkum edenlerle bizim gibi halkın içerisinden gelen siyasetçilerin ve CHP'nin gerçek değerlerini taşıyan insanların bir anlamda yüzleşmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yarın Ankara'da genel merkez yöneticilerimizin istifası ve partiyi olağanüstü kurultaya götürmeleri ile ilgili genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Buna Türkiye'deki CHP örgütlerini ve gönül verenleri davet ediyorum. Bu mantık ve anlayışla 70 yıldır iktidar yapamadığımız bu partiyi iktidar yapma şansımız yok."

"Siyasi irademi ortaya koyacağım"

CHP'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu, partide onun değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Erol, partiye ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmak için Türkiye genelinde partinin tüm örgütlerini ve CHP'ye oy veren tüm insanları yarın genel merkezin önüne beklediğini ifade etti.

"Koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması için yarın saat 11.00'den itibaren CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım." diyen Erol, şöyle devam etti:

"Mevkisi, unvanı ne olursa olsun hepsini istifaya çağırarak bir an önce olağanüstü kurultayın toplanmasıyla ilgili siyasi irademi ortaya koyacağım. Bu gerekçelerle siyaset yaparsak yarın yerel seçimlerden sonra da bir mahcubiyet yaşayacağız. Bu mağduriyetin de hiçbir gerekçesi olamaz. Bugünden tedbir alınması lazım. 9 seçimdir kaybedilen seçim sonuçlarının aynı mantıkla aynı düşünce ve değerlendirmelerle yapılması bu insanların aklı ile dalga geçmektir. Siyasi hiçbir kaygım ve korkum yok.

Partinin etik değerleri ile yetişen, kurucu gençlik kolları genel başkanlığı yapan, CHP tarihinin en genç il başkanlığını yapan, iki dönem seçim kazanmış milletvekili olarak benim önceliğim bu partinin varlığının devamlılığını korumak ve insanların aklı ile dalga geçen zihniyetle hesaplaşmaktır."