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Politika

CHP'li belediyelere 'tam kapanma' genelgesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partili belediye başkanlıklarına gönderilen "tam kapanma" genelgesinde, belediyelerin yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri istendi.

Barış Gündoğan   | 30.04.2021
CHP'li belediyelere 'tam kapanma' genelgesi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi dün akşam başladı.

CHP de kendine ait belediyelerde vatandaşların kapanmadan en az şekilde etkilenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, partili belediye başkanlıklarına "tam kapanma" genelgesi gönderildi.

Gelinen aşamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde, 17 günü kapsayan "tam kapanma" sürecine geçildiği hatırlatılan genelgede, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları kapsamında belediyelerimizin, yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

Genelgede, şu taleplere yer verildi:

"Belediyelerimize ait iş yerlerinin kira ücretlerinin ertelenmesi, su faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına karşılık icra talebinde bulunulmaması yerinde olacaktır. Bu vesile ile ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte verdiğiniz hizmetler için minnetlerimi ve şükranlarımızı sunuyor, başarılarınızın devamını diliyoruz."

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