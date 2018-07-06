CHP'li belediye başkanından kurultay çağrısı

İZMİR

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, kurultay tartışmalarına ilişkin, CHP Genel Merkezi'nin Muharrem İnce'nin çağrısına uyarak partide güven tazelemek adına bir olağanüstü kurultay kararı alması gerekirken böyle bir karar almamasının partideki kavganın ve sıkıntının uzamasına sebep olduğunu ifade etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıldır ilçenin belediye başkanlığını yaptığını ancak bir gün bile iktidar partisinin belediye başkanlığını yapamamanın üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Merkezi'nin Muharrem İnce'nin çağrısına uyarak, partide bir güven tazelemek adına mutlak bir olağanüstü kurultay kararı alması gerekirken kurultay kararı almaması, partideki kavganın ve sıkıntıların uzamasına sebep olmuştur. Böyle bir durumda da olağanüstü kurultay isteyenlere hak doğmuştur. Bu gidişatla yerel seçimlere kadar partideki kavga devam edecektir. Halbuki güven tazelenmesi adına kurultay kararı alınmış olsaydı, bu tür tartışmalar bir kere yapılıp kavganın bitmesi sağlanacak ve akabinde yerel seçimlere bir an önce hazırlanılmış olunacaktı."

Böyle gittiği takdirde kavganın yerel seçimlere kadar süreceğinin ve birçok CHP'li belediyenin de kaybedilebileceğinin altını çizen Şahin, kurultay kararının alınması ve parti içindeki kavganın sonlanmasıyla birçok büyükşehirin yönetimini kazanabileceklerini ileri sürdü.

Muhabir: Yusuf Şahbaz



