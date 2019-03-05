CHP'li belediye başkan adayı AK Parti'ye geçti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı olan Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye geçen Yüksel'e rozetini, seçim bürosunda AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı gösterildiğini anımsatarak, "İçinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP'nin HDP, İYİ Parti ve diğer partilerle yaptıkları zillet ve zilletin ötesine geçip illet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığından istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldım." dedi.

Vatanın bedava kazanılmadığını, bu uğurda nice canlar verildiğini vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nice şehitlerimiz, nice gazilerimiz var. Anladım ki CHP'nin HDP, İYİ Parti, diğer partiler, hatta bağımsızlarla yaptıkları illet ve zillet itikafının içerisinde olmama kesinlikle ve kesinlikle gönlüm razı olmamıştır. CHP'ye girdiğim günden bu yana bütün durumlarını, konuşmalarını analiz ettim ve şunun kanısına vardım; inanın ülkemizi, bölgemizi, halkımızı refaha huzura götürebilecek tek partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hepinizin huzurunda saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum."

Yüksel, "Anladım ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi CHP'nin gerek bağımsızlarla, gerek HDP ile gerek İYİ Parti ile yaptığı istişarelerin yanlış olduğunu bütün Türkiye'ye özellikle Derecik halkına dile getirmek istiyorum. Yanlış bir durum içindeler. Zilletin içindeler. Zilletin ötesinde illetin içindeler." diye konuştu.