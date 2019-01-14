CHP'den Trump'ın açıklamalarına tepki

CHP Sözcüsü Öztrak, Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı tehdit içerikli açıklamaya ilişkin, "Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez." dedi.

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuşmasına, "bir annenin bütün dünyayı değiştirebileceğini" gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anarak başladı.

Bu hafta sonu Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine ömrünü adamış Rauf Denktaş'ın da vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın "Toros"u, mücadele insanı Denktaş'ı saygıyla andı.

"Bu tehditler bize sökmez"

MYK'de ABD Başkanı Donald Trump'ın hiçbir teamüle, müttefiklik hukukuna uymayan tehditlerini ele aldıklarını belirten Öztrak, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Trump dün akşam sosyal medya aracılığıyla 'Türkiye Kürtleri vurursa, onları ekonomik olarak mahvederiz.' demiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. CHP olarak görüşümüz, egemen güçlerin Suriye'yi bir an önce terk etmesidir, bu sorunun Türkiye'nin toprak bütünlüğü gözetilerek çözülmesidir. Başta Türkiye, Irak, Suriye ve İran'la oluşturacağı Orta Doğu Bölgesel İşbirliği Teşkilatı zemininde bu bölgeye barışın getirilmesidir. Bu tehditler bize sökmez. Ancak Türkiye'yi böyle bir tehdide açık hale kim getirmiştir? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve onun sıcak parayla ekonomiyi şişirme politikaları bugün geldiğimiz noktanın başlıca müsebbibidir. Bu tehdit, bu iktidarın elinde ekonomimizin Türkiye'nin zayıf karnı haline getirildiğini göstermektedir."

"Aldatmak bizim defterimizde yok"

Milletin, pazar filesini dolduramamanın, para çıkıştıramamanın, işsizliğin, çiftçinin, esnafın, KOBİ sahibinin yaşadığı sıkıntıların, elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememenin ne olduğunu iyi bildiğini ifade eden Öztrak, kendi seçim bölgesi olan Tekirdağ'da son dönemde tuğla, gıda üretimi yapan, tekstil malzemeleri üreten fabrikaların kapandığına dair bilgiler aldığını kaydetti.

Ekonomik krizin bütün ağırlığıyla milletin üzerine yüklendiğini ancak iktidarın "her şey çok iyi gidiyor" diye ortalıkta dolaştığını iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Aldatmak bizim defterimizde de lügatımızda da yok. Benim söylediklerim sarayın çarpıtamayacağı kadar açıktır. Hepsi de resmi rakamlardır. Yapılan tüm makyajlara ve müdahalelere rağmen son 16 yıldaki en yüksek tüketici enflasyonu geçtiğimiz yıl gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Gerçekleşti. Peki bu yüzde 20'lik enflasyonla Türkiye'yi dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasına soktular mı, sokmadılar mı? Soktular. Benim de hazinenin başında olduğum dönemde binbir emekle yüzde 30,8'e indirdiğimiz üretici enflasyonunu 16 yılın sonunda yüzde 33,6'ya çıkardılar mı, çıkarmadılar mı? Çıkardılar. İşte bunları itiraf etmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ben bunları anlatıyorum, kibir hastalığına tutulan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı eski defterleri karıştırıyor. Eski çamların bardak olduğunu bir türlü kabul edemiyor. Biz enflasyonun azmasından, mutfakların yangın yerine dönmesinden hiçbir şekilde memnun değiliz ama biz bunları görmezden gelip sarayı uyarmazsak da bunun vebalinin çok ağır olacağını biliyoruz."

"Bu işi bölgenin kendi güçleri çözer"

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları"nın sorulması üzerine Öztrak, "Kürtler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıdır. 'Türk Devleti Kürtleri vuracak' gibi birtakım ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır, bu aynı zamanda sosyal huzurumuzu da bozacak ifadelerdir. Bunları kabul etmemiz mümkün değil." yanıtını verdi.

Muhabir: Mehmet Tosun