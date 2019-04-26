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Politika

CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 26.04.2019
CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu

Ankara

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce Ankara Adliyesi önünde partililerle yaptığı basın açıklamasında, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve yanındakilere yönelik linç girişiminde bulunulduğunu söyledi. 

Çubuk'taki cenaze töreninde yaşananlara ilişkin ihmali bulunanlar hakkında yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Özkoç, "İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini savunan Özkoç, buna rağmen gerekli tedbirleri almayan il emniyet müdürü ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Özkoç, soru üzerine koruma polislerinin, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağına ilişkin, ilgili yerlerle alakalı telefonla arayarak bilgi verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Emniyete bildirim yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur yani kamu görevlisidir. Yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Koruma memuru, arama kaydını göstererek 'Saat 10.03'te Ankara emniyet şube amirliğini arayarak, oraya bildirdim' diyor. Ses kayıtları ellerinde mi? Ellerinde. O dakikada telefonla kim aramış biliniyor mu? Biliniyor. Gereğini yapsınlar."

Açıklamanın ardından Özkoç ve beraberindekiler, savcılığa çıkarak İçişleri Bakanı Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve bazı emniyet yetkilileri hakkında ise "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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