CHP'den sanayi üretim endeksi değerlendirmesi

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan sanayi üretim endeksine ilişkin, "Sanayi üretim endeksi çakıldı. Aylardır uyardığımız daralma, devletin resmi kurumu tarafından açıklandı. Endeksteki bu düşüş, krizin uzun süreli olacağının işareti. Ülkenin halka yalan söylemeyen, gerçekler üzerinden hareket eden bir kriz yönetimi anlayışına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından sanayi üretiminin, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldığına yönelik verileri açıkladığını hatırlattı.

"Sanayi üretiminde son 10 yılın en büyük daralmasının görülmesinin, ekonomi yönetiminden bihaber olanların memleketi sürükledikleri krizin etkilerinin daha uzun süreceği anlamına geldiğine" işaret eden Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Cari işlemler hesabı kasım ayında 986 milyon dolar fazla vermişti. Bunun arkasında ithalatın aylık 20 milyar dolar seviyelerinden 15 milyar dolara gerilemesi yatıyor. Başka bir deyişle Türkiye'de ithalata bağımlı sektörler daha az ithal ediyorlar ve daha az üretimde bulunuyorlar. Örneğin takvim etkisinden arındırılmış ara malı üretimi yıllık yüzde 11,9, sermaye malı üretimi de yüzde 8,3 azalmış durumda. Sanayideki bu daralma, iş gücü piyasasından iç talebe birçok faktörü negatif etkileyecek."

"Enflasyon ve buna bağlı olarak faizlerin yüksek seyrettiği bir ortamda, yatırım iştahının yeniden görülmesinin çok zor olduğunu" belirten Erdoğdu, "Aralık ayında 'Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bıraktığını' söyleyenler, 'Türkiye ekonomisinde küçülme yaşanmayacağını' ilan edenler halka yalan söylüyorlar. Üstelik öncü göstergeler ellerindeyken bunu yapmaları, aynı zamanda piyasa oyuncularını yanlış yönlendirmeye çalıştıklarını da gösteriyor. Oysa Kasım ayı sanayi üretim rakamları gösteriyor ki, son çeyrekte negatif büyüme derin olacak." görüşünü savundu.

"Krizin yönetimi sorunu var"

Ekonomide gelinen bu noktanın, iktidarın bilerek ve isteyerek kurduğu ekonomik ve siyasi düzenin bir sonucu olduğunu ileri süren Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi üretim endeksi çakıldı. Aylardır uyardığımız daralma, devletin resmi kurumu tarafından açıklandı. Endeksteki bu düşüş, krizin uzun süreli olacağının işareti. Ülkenin halka yalan söylemeyen, gerçekler üzerinden hareket eden bir kriz yönetimi anlayışına ihtiyacı var. Türkiye'nin artık hem bir ekonomik kriz sorunu, hem de krizin yönetimi sorunu vardır. AKP kadrolarının kifayetsizliği krizin süresini uzatıyor, etkisini derinleştiriyor."

Erdoğdu, akılcı bir teşvik politikasına, kamusal istihdam projelerine ve işçiye-işverene yalan söylemeyen, gerçekler üzerinden hareket eden bir kriz yönetimi anlayışına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, krizin sorumlularının, krizi en az zararla atlatmak ve sanayiyi kurtarmak için önlemler uygulamaktan kaçındığını öne sürdü.

Muhabir: Mehmet Tosun