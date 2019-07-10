Euro
6.44
Dolar
5.74
BIST 100
97,577.45
Altın
1,393.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Politika

CHP'den 'S-400' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. Ülkemiz, bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor." dedi.

Mehmet Tosun   | 10.07.2019
CHP'den 'S-400' açıklaması

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya) Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor. Tutarsız dış politika nedeniyle ülkemiz, bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığını, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait "Tu-154B-2" tipi askeri bir uçağın dün akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanı'na indiğini belirtti.

Uzmanların, uçağın, füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma yapmak üzere bir Rus askeri heyetini Malatya’ya getirmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"2011 yılından beri Kürecik Füze Kalkanının kaldırılması için mücadele ediyoruz. Malatyalılar defalarca eylemler, basın açıklamaları, yürüyüşler gerçekleştirip üssün kaldırılmasını istedi. Bizler de milletvekillerimizle defalarca kalkanın önünde açıklamalar yaptık, mecliste konuyu gündeme getirdik. Ancak AKP, ABD'nin sözünden çıkamadığı için kalkanı kapatmayı başaramadı. Şimdi ABD'nin kalkanının olduğu şehre Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD'de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor. AKP'nin, tutarsız dış politikası nedeniyle ülkemiz bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor."




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

CHP'den 'S-400' açıklaması

CHP'den 'S-400' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye S-400 cevabı

Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı

Fransa terör örgütü YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor

Fransa terör örgütü YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor
ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor

ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması

ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması