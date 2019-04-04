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Politika

CHP'den partililere provokasyon uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Partililerimizin sokakta ferdi tepkisel bir işe girmesi mümkün değil, girmez de zaten. CHP'liler sağduyuludur." dedi.

Barış Gündoğan   | 04.04.2019
CHP'den partililere provokasyon uyarısı

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partililere "provokasyon" uyarısında bulundu. Kaya, "Bizim partililerimizin sokakta ferdi tepkisel bir işe girmesi mümkün değil, girmez de zaten. CHP'liler sağduyuludur." ifadelerini kullandı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partililere yönelik çeşitli kesimlerden provokasyon çağrısı yapıldığı şeklinde duyumlar aldıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem seçim öncesi hem seçim gecesi hem de seçim sonrası "Bir zafer kazanmadık, bir başarı bu" dediğini hatırlatan Kaya, "Genel Başkanımızın da hatırlattığı gibi bir zafer kazanmadık, karşımızda düşman yok. Bir belediye başkanlığı seçimi yapıldı ve halk kararını verdi." dedi.

Seçim sonrası hak arayışlarını sürdürdüklerini ve sandıkları terk etmediklerini dile getiren Kaya, bunu da hukuk çerçevesinde sakin bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

CHP'nin, İstanbul'daki seçim sonuçlarını Parti Meclisi üyeleri, 120 milletvekili ve MYK üyeleriyle takip ettiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Her bir vatandaşımızın oyunun sonuna kadar takipçisiyiz, kimse merak etmesin. Bizim partililerimizin sokakta ferdi, tepkisel bir işe girmesi mümkün değil, girmez de zaten. CHP'liler sağduyuludur. Biz 82 milyonun birliliğini, bütünlüğünü savunuyoruz, onları yönetmeye talibiz. CHP olarak biz, 'Martın sonu bahar, ülkeye bahar gelsin' dedik. Baharda çocuklar güler, oynar. Herkes neşeli olur. Asık surat bize yakışmaz. Biz güldük, gülmeye devam ediyoruz, edeceğiz."



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