CHP'den istifa eden Acar DSP'den aday oldu

MUĞLA

CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, DSP'den adaylığını açıkladı.

Acar, DSP'nin Marmaris'te Tepe Mahallesi'ndeki seçim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 2018 yılı kesinleşmiş bütçelerinin 78 milyon olduğunu, yılda 15-20 milyon yatırım yaparak hizmetleri gerçekleştirirken Muğla Büyükşehir Belediyesinin geçmişte aynı partiden oldukları halde hizmet getirmediğini, yatırım yapmadığını iddia etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Marmaris'e 170 milyon lira yatırım yaptığı yönündeki ilanlarının gerçeği yansıtmadığın ileri süren Acar, "Biz Marmaris'te yatırım görmedik. Siz yatırım gördünüz mü Marmaris'te? Bu para nereye gitti, hesabını soracağız. Muğla Büyükşehirden destek almadık. 5 yıl boyunca içimiz kan ağladı. Ama bunu değiştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanının her yeri dizayn etme egosu yüzünden maalesef haksızlığa uğradık. Marmaris'e darbe yapıldı." diye konuştu.

Seçimin sonucunu halkın belirleyeceğini, "Karaoğlan"ın DSP'sinden 31 Mart seçim zaferini yaşamanın andını içtiğini dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Genellikle halk arasında konuşulur. Merkezi yönetim turizmi sevmiyor mu? Düşmanlığı mı var diye? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, neden Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi dünyanın gözde turizm kenti başkanına bir 'Merhaba' demez, oturup bir çay içmez. CHP Genel Merkezi sıkıntıları bilmesine rağmen Osman Gürün'ü tercih etti. Sorun yaşadığımız Muğla genelinde Osman Gürün ağabeylik yapamadı. Biz de ağabeyi değiştiriyoruz."

Acar, final zamanına geldiklerini, Gürün'e gereken dersi milletle birlikte vereceklerini savundu.

CHP'yi 54 yıl sonra Marmaris'te iktidara taşıdıklarına dikkati çeken Acar, "Bülent Ecevit'e de boynumuzun borcu var. Daha alana yeni indik, ringe yeni çıktık." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Behçet Saatcı da Muğla'daki dayatmaya karşı başkaldırı hareketi başlattıklarını dile getirdi.

Muğla'nın Ankara'dan değil Muğla'dan yönetilmesi gerektiğini belirten Saatcı, "Muğla'yı, Ankara'daki siyaset baronları mı yönetir 31 Mart akşamı hep beraber göreceğiz. Bir kilometrelik yol yapıp 11 tane resim dikip belediye başkanı reklamı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından adaylar beyaz güvercin uçurdu.



Muhabir: Sabri Kesen