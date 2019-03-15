CHP'den işsizlik rakamı açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.
Öztrak, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı 2018 Aralık dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.
İş gücü istatistiklerine göre, Türkiye'de işsiz sayısının önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak, 4 milyon 302 bin kişiye ulaştığını belirten Öztrak, işsizlik oranının ise aynı dönemde 3,1 puan artış göstererek, yüzde 13,5 olduğunu aktardı.
Türkiye'nin bu oranla dünyadaki 182 ülke içerisinde işsizliğin en yüksek olduğu 31'nci ülke olduğuna dikkati çeken Öztrak, "İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı." değerlendirmesini yaptı.
Resmi işsizlik rakamlarının yanı sıra iş bulmaktan ümidini kestiği için ya da diğer nedenlere iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığında, "geniş tanımlı işsiz sayısı"nın da önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyona yakın artış göstererek 6,6 milyon kişiye ulaştığını savunan Faik Öztrak, şunları kaydetti:
"Geniş tanımlı işsizlik oranı ise aynı dönemde 2,7 puanlık artışla yüzde 19,3'e gelmiştir. Dahası, bu sayının üzerine eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik istihdam edilenler eklendiğinde Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı 8 milyona dayanmaktadır. Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan fazladır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: İşsizlik oranını hızla artırıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Demokrasi, hukuk ve insan haklarının olmadığı bir ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmayınca da işsizliğin artması ve ekonomik göstergelerin baş aşağı gitmesi kaçınılmaz." ifadesini kullandı.
Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Son aylarda açıklanan tüm ekonomik verilerin, işsizlikte uzun yıllar kronikleşecek yüksek bir işsizlik döneminin başladığına işaret ettiğini ileri süren Erdoğdu, "Bugün işsizlik rakamları, 2001 krizinden bile daha kötü. İşsizlik oranı 2001 krizi döneminde yüzde 8,4'tü. Bugün o rakamın 5 puan üzerinde bir işsizlikle karşı karşıyayız ve bugün de krizin sorumlusu kötü yönetimdir." görüşünü paylaştı.
Erdoğdu, şunları kaydetti:
"Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ekonomideki daralmanın geride kalmadığını da gösteriyor. Henüz dibi görmedik çünkü tek adam yönetimi daha derine kazıyor. 'Şimdi de dillerine işsizliği doladılar.' diyen AKP kadrolarının krizi yönetmedeki beceriksizlikleri işsizlik oranını hızla artırıyor. Demokrasi, hukuk ve insan haklarının olmadığı bir ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmayınca da işsizliğin artması ve ekonomik göstergelerin baş aşağı gitmesi kaçınılmaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.