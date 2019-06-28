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Politika

CHP'den Eren Erdem için komisyon

CHP, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon oluşturdu.

Barış Gündoğan   | 28.06.2019
CHP'den Eren Erdem için komisyon

Ankara

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon kurulduğu bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, tutukluluğunun birinci yılında CHP Genel Merkezi bünyesinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre, Ali Şeker, Turan Aydoğan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'den oluşan "Eren Erdem Komisyonu"nun kurulduğu belirtildi.

Komisyonun, Erdem'in duruşmaları ile sağlık durumunu takip ederek, yaşanan gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceği kaydedildi.

Açıklamada, Eren Erdem'in "haksız, mesnetsiz ve somut hiçbir delile dayanmadan" bir yıldır tutuklu olduğu, yürütülen davanın ise siyasi dava olduğu ileri sürüldü.

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