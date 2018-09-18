CHP'den 'ekonomi' açıklaması

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının döviz kurlarındaki aşırı yükselme ve oynaklığı frenlemek amacıyla faizleri 6,25 artırarak 24 puana çıkardığını hatırlattı.

Faizin yükseltilmesinden birkaç saat önce TESK Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankasını hedef haline getirerek, "faiz artışına karşı olduğunu" söylediğini aktaran Erdoğdu, "Merkez Bankası, bu tarihi faiz artışını yaparken kur 6,30 seviyesindeydi. Ancak gerek Merkez Bankasının faiz artışından birkaç saat önce, gerekse ertesi gün yaptığı toplantılarda Erdoğan'ın Merkez Bankasını tahkir edici, itibarını ayaklar altına alıcı açıklamaları sonucunda, yapılan bu tarihi faiz artışının kurda hiçbir etkisi olmadı ve bugün kur yine 6,35'ler seviyesinde." diye konuştu.

Şu an itibarıyla, devletin iç ve dış olarak toplam 1 trilyon lira borcu olduğuna dikkati çeken Erdoğdu, devletin bu parayı artık 6,25 puan yüksek faizle finanse etmek durumunda kalacağını söyledi.

"Fiyat istikrarı için enflasyonla mücadele etmeniz gerekmektedir"

Uluslararası paralar karşısında Türk lirasının hızla değer kaybettiğini anlatan Erdoğdu, "Milli paramızın itibarının korunmasının yolu fiyat istikrarıdır ve görev Merkez Bankası üzerindedir. Fiyat istikrarını sağlamak istiyorsanız, enflasyonla mücadele etmeniz gerekmektedir." dedi.

"Sadece ekonomik çözümler yetmez"

Türkiye'nin sorunlarının sadece ekonomik önlemlerle çözülemeyeceğini ifade eden Erdoğdu, "Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı ve medya sağlanamazsa, temel hak ve özgürlükler baskıdan kurtulamazsa, bütçe disiplini ve şeffaflık olmazsa, mülkiyet hakkı güvence altına alınmazsa alınacak ekonomik tedbirlerin bir anlamı olmayacaktır." diye konuştu.

Erdoğdu, perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Plan'da ülkenin gerçek sorunlarına çözüm bulacak bir yol haritası çıkmazsa, ekonomiyle ilgili son umutların da yıkılacağını söyledi.

Açıklamasının ardından, "İş Bankası ile ilgili tartışmaların" sorulduğu Erdoğdu, bu kiriz ortamında İş Bankasının bu tartışmalardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Muhabir: Mehmet Tosun